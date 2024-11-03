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▲王心凌的粉絲在演唱會完開始暴動，怒喊退票。（圖／翻攝自微博）

▲主辦單位緊急發文滅火，表示原本就是只有讓王心凌唱4首。（圖／官方微博）

有「甜心教主」稱號的王心凌，近年來跨足戲劇、歌唱、主持，是演藝圈內的全方位藝人，今年更靠著大陸綜藝實境秀《乘風破浪的姐姐》再攀上演藝事業高峰，不過她日前出席一場大陸江西省一場音樂節活動，卻慘被網友罵翻，原因是她原定要在活動上唱的10首歌只唱了4首後，就喊掰掰走人，讓粉絲集體暴動怒喊：「退票！」而衝突畫面也在微博上瘋傳。綜合陸媒報導，王心凌在昨（2）日出席江西省的音樂嘉年華活動，更擔任壓軸嘉賓，先前網路上傳出王心凌將帶來10首歌曲，要讓粉絲聽個過癮，沒想到到了現場，王心凌只讓了4首歌後就喊：「掰掰！」離開現場，讓歌迷傻眼，紛紛要求退票。王心凌的歌迷在網路上發文怒轟，指出其他歌手都是按照原定歌單唱好唱滿，非常寵粉，但偏偏只有王心凌唱不到一半就跑掉，更痛批大螢幕上幾乎都在照歌迷，對後排看不到王心凌的粉絲非常不友善，更指出現場曾有歌迷要求多照王心凌的畫面，不過主辦單位卻完全不理，讓他們難以接受，王心凌不敬業的傳聞也在網路上甚囂塵上。對此主辦單位緊急發出聲明回應，王心凌的歌單都是活動開始前約定好的數量，強調現場並無提前退場的狀況，官方公布的節目單都是「參考時間」。至於鏡頭少的問題，主辦單位則解釋是設備故障以及網路訊號不穩定，唱到第3首歌才恢復正常，切回到藝人的鏡頭。