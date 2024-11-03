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美國總統大選僅剩倒數兩天，選情在提前投票潮湧躍下已達白熱化，尤其各家民調發現兩黨候選人川普與賀錦麗的支持度差距不分軒輊，不過在過去被認為是共和黨傳統票倉「深紅州」的愛荷華州民調卻傳出賀錦麗逆轉的情況，就連民調專家都訝異表示很難遇見這個情況發生。根據《得梅因紀事報》（Des Moines Register）委託當地極負盛譽的民調公司「Selzer」於10月28日至31日進行的調查，在傳統被認為是共和黨票倉的愛荷華州，如今數據顯示賀錦麗支持度47%，領先川普的44%，誤差範圍為3個百分點。愛荷華州之所以被認為是「深紅州」，不僅是因為過去共和黨長期經營，川普本人也曾在2016年、2020年大選中順利拿下該州，就連在拜登退選前川普也以領先18個百分點大幅勝出，但直到今年9月的民調，川普僅以4個百分點領先賀錦麗，如今瀕臨大選最後關頭，賀錦麗逆轉的情況引發各界討論。「Selzer」為當地一間具有公信力的民調機構，對當地選情的預測紀錄相當優異，該公司負責人、民調專家賽勒澤（J. Ann Selzer）對此也強調，很難有人會料見這種情況發生，而民調結果反映的是「當地選情出現劇烈變化」；不過根據另一項「愛默生學院民調」（Emerson College Polling）調查卻獲得截然不同的結果，川普領先賀錦麗10個百分點，而這項民調的誤差範圍也在3.4%以內。民主黨內部對此結果仍保持謹慎態度，前國會議員候選人黑爾（Christopher Hale）認為，儘管「Selzer」的民調結果令人鼓舞，但民主黨仍需保持警惕，專注於最後的選舉衝刺，確保勝選。