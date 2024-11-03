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▲美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）2日現身知名喜劇綜藝節目「週六夜現場」。（圖／美聯社／達志影像）

在距離美國總統大選僅剩三天之際，民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於2日驚喜現身美國知名喜劇節目《週六夜現場》（Saturday Night Live），與模仿其形象的演員瑪亞魯道夫（Maya Rudolph）一起演出，現場觀眾更在賀錦麗現身時爆出熱烈歡呼聲與掌聲。至截稿前，影片上傳至Youtube頻道已經累積了超過250萬次觀看。美國長壽綜藝節目「週六夜現場」由NBC電視新聞網播出，自去年起多次諧擬諷刺美國總統大選相關時事，包含前總統川普（Donald Trump）遇刺、拜登退選、正副總統大選辯論等重要事件，其中由瑪亞魯道夫（Maya Rudolph）扮演的「賀錦麗」更因模仿得維妙維肖、掌握其個人特色一再出現在節目上，而在距離大選前最後一次節目，賀錦麗本人驚喜現身更讓現場觀眾爆出熱烈歡呼聲與掌聲。這是賀錦麗首度參演「週六夜現場」，她在2日結束一整天競選活動行程後出現在紐約的攝影棚，節目先是由川普（James Austin Johnson飾）、范斯（Bowen Yang飾）、賀錦麗丈夫（Andy Samberg飾）、華茲（Jim Gaffigan飾）輪番模仿後，飾演賀錦麗的瑪亞魯道夫接著才獨自坐在更衣室梳妝台前，和鏡子內的自己對話。而當現場觀眾發現鏡子內出現的是真正的賀錦麗時，現場更爆發出熱烈歡呼與掌聲，兩人身穿相同黑色套裝和珍珠項鍊，並先從一起與川普有關的新聞開起玩笑，接著又把賀錦麗標誌性的笑聲模仿一次，這段表演還以賀錦麗名字卡蜜拉（Kamala）的諧音梗當作笑點，以幽默口吻呼籲選民讓這齣「鬧劇」（drama-la）落幕，並呼籲「保持冷靜、繼續向前邁進」（Keep Calm-ala and carry on-ala）。路透報導指出，這是賀錦麗第一次在這個節目亮相，賀錦麗在完成開場客串後便離開，準備搭機前往密西根州底特律造勢，而她也向記者表示這次經驗「很有趣」。邀請總統候選人上節目並非「週六夜現場」的首例，該節目曾於2008年分別邀請了當時的民主黨總統候選人歐巴馬（Barack Obama）與共和黨總統候選人馬侃（John McCain），就連川普本人在投入政壇也曾受到邀請，不過在如此接近投票日前才播出節目較爲罕見。