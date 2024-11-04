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▲粉絲聚集在小巨蛋6號出口聽劉德華唱歌。（圖／民眾提供）

▲周杰倫的粉絲敲碗表示想知道大巨蛋外面哪裡可以聽到天王唱歌。（圖／杰威爾音樂 JVR Music 臉書）

▲郭富城的演唱會將在12月下旬於小巨蛋舉辦，連唱3天。（圖／小美工作室提供）

劉德華睽違11年，近日終於來台開唱，舉辦《今天…is the Day》演唱會，地點就在台北小巨蛋，雖然中間遇上康芮颱風攪局，害得天王只能將10月31日的演唱會改期到11月2日中午，不過依舊不影響粉絲的熱情，紛紛提早到場要為天王應援，昨（3）日更有狂熱粉絲到小巨蛋周邊徘徊，希望有機會聽到偶像的歌聲，沒想到還真的有一個地點可以聽到劉德華唱〈練習〉，讓粉絲嗨喊：「幸好沒爬下水道！」劉德華這次睽違11年來台開唱，為了避免黃牛，提前在搶票日前宣布演唱會實名制，不過仍有粉絲沒有抽中名額，對此粉絲也哀嚎表示，要和周杰倫粉絲一樣爬下水道聽歌，不過昨天晚間有民眾開心在網路上發出動態，指出，「小巨蛋不用爬下水道！6號出口就聽得到！」畫面中更可以看到許多人都拿起手機搶錄，畢竟天王久久來一次，不趁機錄下實在可惜。消息曝光，不少網友直呼這根本是「小巨蛋免錢演唱會攻略」，更敲碗詢問是否有大神可以指點迷津，點出大巨蛋附近哪裡可以聽到演唱會現場：「拜託給我周杰倫演唱會攻略」、「那大巨蛋哪裡可以聽？除了下水道。」不過也有許多粉絲表示，演唱會有許多表演橋段錯過可惜，只聽聲音還是不過癮。另外，根據小巨蛋的展演行事曆，郭富城的演唱會《郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會 2024 台北站》將在12月27日、12月28日、12月29日，在小巨蛋舉辦，也讓網友直呼屆時說不定也能在捷運站6號出口聽到：「可以開始卡位了。」