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民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗在七月底接替現任總統拜登競選美國總統，一度扭轉了拜登面臨崩盤的情勢，但進入十月後出現緩步滑落的情況，與共和黨總統候選人川普陷入膠著，各方矚目，曾是明星檢察總長的賀錦麗，是否有機會為美國政治史寫下新頁，成為美國史上第一位女性總統。賀錦麗1964年出生於加州奧克蘭（Oakland），雙親都是移民，父親唐納（Donald J. Harris）來自牙買加，是史丹佛大學經濟學名譽教授，母親莎瑪拉（Shyamala Gopalan）則是一名生物醫學科學家，來自印度。父母在她5歲時離異，她主要是被身為癌症研究員和民權活動家的母親扶養長大。 她曾在自傳中提到，「我的母親非常清楚她正在撫養2個黑人女兒，她決心確保我們成長為自信、自豪的黑人女性。」賀錦麗在高中畢業後，就讀美國最著名的歷史性黑人大學-霍華德大學，並在該校法學院就讀，最終在畢業後過律師資格，並開始司法體系生涯。在個人感情及婚姻上，賀錦麗在年僅29歲時，一度成為60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦，也因此賀錦麗日後的公職生涯和政治之路時常被攻擊的標靶；當布朗與妻子重修舊好後，賀錦麗與布朗分手，並與知名電視節目主持人蒙特爾（Montel Williams）交往，但沒多久便告吹，最終在2014年，賀錦麗與律師任德龍（Doug Emhoff）結婚，並成為他2個孩子的繼母。他們一家被描繪成現代美國「混合」家庭的縮影。賀錦麗在1990年代進入加州的檢察官體系，起初在阿拉米達郡（Alameda County）地方檢察官辦公室任職，並在2003年成為舊金山的地方檢察官，到了2010年，賀錦麗當選為加州首位女性和非裔總檢察長。至於賀錦麗這一在中文圈姓名的由來，也在其檢察長生涯內所形成，媒體報載，賀錦麗於2003年競選舊金山地方檢察長時，與其認識多年的政府律師蘇榮麗請其父親蘇錫芬幫忙，替賀錦麗取中文名字，結果取名賀錦麗。賀錦麗公職生涯至今約有34年的時間，有長達26年時間都在加州，在任職總檢察長後，還曾在2017年當選加州聯邦參議員，直到2019年民主黨總統初選結束後，緊接著成為現任總統拜登的副總統人選。賀錦麗在進入加州司法系統之後，曾在舊金山推行逃學執法政策，但受處罰的卻是家長；加州近年因犯罪率上升，使得主政者和民主黨因此受到不少選民批評，在賀錦麗擔任加州檢察長任內，於2014年加州通過「47號提案」，將一些非暴力財產犯罪從重罪降級為輕罪，當中一項關於偷竊財產低於950美元（約新台幣2萬9000元）視作輕罪的規定，更引發「零元購」爭議。部分選民認為賀錦麗在法案推動過程中扮演要角，至今仍是在選戰中會被共和黨拿出來攻擊的標的。賀錦麗挾著加州首位女性和黑人總檢察長的身分投入政壇，在2017年當選加州參議員，並在2019年挑戰民主黨內總統初選，但競選活動不到一年就宣告失敗，連進入最後階段的資格都沒有，儘管賀錦麗具有總檢察長的背景以及口條，但政策內容表達卻有些空泛。賀錦麗的總統夢雖在在2020年暫時落空，她隨後被當時的總統候選人拜登選為副手，讓她重新成為全國焦點，兩人最終在2020年成功當選，賀錦麗被認為實現了多項美國政治里程碑。是第一位擔任副總統角色的黑人女性，也是第一位擔任這個職務的亞裔美國女性、第一位南亞裔女性、第一位印度裔女性和第一位有色人種女性。賀錦麗在白宮工作期間，重點關注婦女議題以及墮胎權爭議，包括發起全國性的「爭取生育自由」（Fight for Reproductive Freedoms）巡迴活動，呼籲國會在最高法院保守派法官於2022年推翻憲法規定的墮胎權後，恢復對「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的保護。此外，賀錦麗其中一項任務，是解決拉丁美洲移民問題，包括移民貧窮以及來源國暴力等，然而，美國邊境在拜登執政四年來，大量非法移民湧入，造成社會治安問題，成為許多美國民眾憤慨的對象，許多反對者不滿她擔任副總統期間在處理非法移民問題上的消極進展。隨著拜登今年以來民調和聲望持續低迷，且在六月與川普的辯論中顯露老態，民主黨換拜聲浪席捲而來，許多民主黨支持者表達簇擁賀錦麗出馬，最終她也在無初選的情況下成功代班出線，並在起初創造了一波「賀錦麗旋風」，在選舉募款一度創下紀錄，也將拜登原先大幅落後的民調扭轉。然而，進入十月份後，賀錦麗雖在美國全國的民調中持續領先川普。但在關鍵的搖擺州卻出現被逆轉的趨勢，多次接受媒體專訪的結果並未受到太多好評，與川普的戰況陷入膠著，究竟賀錦麗能否成為史上第一位女性美國總統，將在本周揭曉。