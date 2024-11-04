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黃金價格近期不斷瘋漲，在購買熱潮之下，金價屢屢創下歷史新高，但受到中國經濟前景及美國總統大選的不確定性影響，中國消費者與散戶投資人仍瘋狂搶購黃金。根據南華早報報導，幾週前，廣州一家私營公司的行政主管何溫蒂（Wendy He，音譯）透過網路銀行購買了價值20萬元人民幣的黃金，這家網路銀行還提供隨時兌換現金的選擇。何溫蒂表示，「如果川普當選，中國出口與人民幣匯率的不確定性將會飆升。儘管已經開始降息，美國通膨情況也充滿不確定性。此外，中國財政刺激政策的效果也尚未明朗，這影響我對人民幣匯率穩定性的期望。」她進一步稱，「總而言之，對於我這樣的普通中國投資者來說，黃金至今仍是最可靠的保值資產。」現貨黃金在上週四（31日）創下每盎司2790.15美元（約台幣8.91萬元）的歷史新高後，在週五（1日）回落至每盎司2746.3美元（約台幣8.77萬）。報導指出，美國將於5日進行總統選舉，兩天後美國聯準會（Fed）將召開政策會議，預期利率決定將會影響金價走勢。中國建設銀行分析師在一份報告中表示，「市場仍擔憂地緣政治緊張局勢，加上美國總統大選結果的不確定性，支撐了黃金價格，強化了現貨黃金的反彈。」分析師指出，在去美元化的趨勢之下，部分國家的央行正在多樣化其外匯儲備，並逐步增加黃金持有量。中國銀行研究院院長陳衛東表示，「美國目前對將近100個國家實施經濟制裁，且制裁再升溫，促使各國增加黃金與其他貨幣的持有部位。」廣州東山百貨大樓金店的金條零售價從10月10日的每克590元人民幣（約台幣2646元）上漲至10月30日的640元人民幣（約台幣2870元）。店內一位銷售員表示，「自金價突破每克500元人民幣以來，顧客就開始排隊買黃金，櫃台每天擠滿了人」。她補充稱，「幾天前，一名常客提前取出定存，來購買了價值超過120萬美元的2000克金條」，她表示，超過200克的金條已經售罄，「獲利了結的投資客正等著隨時逢低買進。」根據中國黃金協會的數據，在今年前三季，中國消費者購買了400噸金飾，同比下降27.53%，但購買了282.721噸金條和金幣，同比成長27.14%。今年前3季，上海黃金交易所交易量年增47.49%，今年以來，黃金ETF持有量大漲近50%。