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▲目前模擬銀杏颱風沒有直接侵台的機率，間接產生的共伴效應也不強，但未來會如何調整，是持續觀察的重點。（圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄）

▲週五至下週日台灣東側的水氣，因銀杏颱風而漸增，北部、東半部轉有局部雨。（圖／NOWnews攝影中心）

今年第22號颱風「銀杏」（國際命名：YINXING）今（4）日凌晨2時生成並發展為輕度颱風，中央氣象署預測，銀杏颱風未來將往西北移動，接近台灣東南方外海。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，銀杏颱風模擬沒有直接侵台的機率，間接產生的共伴效應也不強，但目前不確定性高，仍需要持續觀察。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，銀杏颱風今日2時已在菲律賓東方海面生成，根據中央氣象署最新路徑潛勢預測圖顯示，銀杏颱風未來3天向西北進行，3至5天將接近台灣東南方海面，進入鞍形場，颱風移速減慢，緩慢偏西移動，不確定性範圍擴大。最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，銀杏颱風3天後個別模擬路徑大致分成兩股，最主要的一股轉向西行，穿過呂宋島附近進入南海，另一小股則向東北迴轉，因此系集平均路徑為通過呂宋島北部進入南海，但存有很大的不確定性。目前模擬銀杏颱風沒有直接侵台的機率，間接產生的共伴效應也不強，但未來會如何調整，是持續觀察的重點。昨日北台灣高溫略回升，各地區最高氣溫約在29至33度，今日清晨截至5時23分，各地區平地最低氣溫約在18至22度，今日各地區氣溫為北部18至28度，中部21至33度，南部22至33度，東部19至31度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天迎風面北海岸、東半部及南部山區，偶有一些局部、零星降雨的機率，各地大多為晴時多雲天氣，晚間開始大台北降雨機率略為提高。今日天氣白天北舒適、南微熱，早晚偏涼。最新歐洲模式模擬顯示，週二至週四（5至7日）受東北季風影響，週二（5日）桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，週三、四（6、7日）略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部零星降雨的機率，背風面都是晴朗穩定的天氣。週二開始氣溫逐日略降，北台灣轉涼，中南部白天微熱、早晚涼；冷空氣雖不強，但清晨有輻射冷卻加成，週三、四本島平地最低氣溫下探16度。最新模式模擬顯示，週五至下週日（8至10日）台灣東側的水氣，因銀杏颱風而漸增，北部、東半部轉有局部雨，雨勢是否逐漸增大，則與「共伴效應」的強弱有關，需要持續觀察，新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，冷空氣略減弱，氣溫略升。