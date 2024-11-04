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陸軍特戰部隊退役的吳忠達，日前自願赴烏克蘭擔任志願兵，未料卻傳出陣亡噩耗，成為第二位殉職的台籍志願兵。對此，臉書粉專「觸極者」發文狠酸，民進黨只會出一張嘴，鼓吹別人孩子上戰場，把自己家人放國外。曾服役於陸軍特戰指揮部擔任特戰兵的吳忠達，服役多年退役後，在民國112年加入國際軍團半年，隨後前往烏克蘭正規軍擔任傭兵；《中時新聞網》報導指出，吳忠達在10月31日與特戰士兵前往盧甘斯克（Luhansk）支援，與俄軍部隊進行正面遭遇。俄軍人數眾多，吳忠達與同袍陷入苦戰，遭俄軍以砲火進行壓制，不幸遭砲擊身受重傷身亡。對此，觸極者3日在臉書發文附圖狠酸，「何為抗中保台？我出一張嘴，你孩子上戰場。何為『此刻我們都是烏克蘭人？』我出一張嘴，你出一條命！」他直言，兩位台人志願兵戰死烏克蘭，民進黨就是鼓吹你孩子上戰場，然後自己不簽志願役，家人放國外，「一直慫恿別人家小孩，然後自己不去」。