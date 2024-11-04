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不少行業都習慣在電腦、機器或辦公室放上「綠色乖乖」，祈求工作順利、一路綠燈，成為另類「都市傳說」。新北市淡水警突發奇想，聯手淡水福佑宮，推出獨家專屬的「淡水讚警、無敵乖乖」，更應景地在臉書貼文PO出多「值班乖乖」、「公文乖乖」、「案件乖乖」及「詐騙乖乖」等宣傳照，吸引不少網友留言按讚。淡水警分局特別訂製450箱椰子奶油口味的「警政乖乖」，包裝設計融入新北市政府警察局勇鴿的形象，並結合淡水著名景點，如紅毛城、情人橋及舢舨船等，背面則印有「反詐心法」提醒民眾在日常生活中保持警覺。而警政乖乖也僅供贈送不販售，警方將在各類活動及集會中分發給民眾進行宣導，警分局長彭正中表示，員警把乖乖放在值班台，希望轄區不要發生案件、讓居民平安，也期許警方在「警政乖乖」坐鎮，堅定維護淡水、三芝治安及交通，更寓意員警值勤平安順利，「認真上班、平安回家」，淡水警分局的創意，可能創下全國警政單位先例。