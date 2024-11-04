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台鹽公司前董事長陳啟昱，涉及綠能光電弊案，卻在本月1日，台南地院傳喚開庭時未現身，遭法官開拘票拘提。而國民黨立委謝龍介其實在10月23日就曾提醒法務部，有一名執政黨大咖要跑了，法務部要盡快超前部署。對此，前立委沈富雄表示，「謝龍介指的有很高層綠營的人會逃跑，不是指陳啟昱，是比陳啟昱更高的，非常高的，我知道是誰，我不能講，我講了就麻煩了」。沈富雄3日在節目《TVBS戰情室》表示，陳啟昱的案子很有意思、很有學問，在考驗大家的智慧，而民眾黨錯說南院、南檢在唱雙簧，「其實不是，這是互有心結，是責任推來推去」。沈富雄還說，謝龍介指的有很高層綠營的人會逃跑，並非指陳啟昱，而是比陳啟昱更高的，「我知道是誰，我不能講，我講了就麻煩了」。沈富雄坦言，南院跟南檢知道自己不周全，所以有點愧疚，「南院錯在哪裡？南院說引用法條錯誤，因為這個不是證券交易法的，這個綠能公司不是上市公司，但根據大法官解釋，這個可以算，因為他上面是台鹽，台鹽是上市公司，他們的關係夠緊密所以算，所以南院犯了一個小小的錯誤」；不過後來南院駁回羈押，人就交回給南檢管，期間在南檢手中跑掉了，他認為，南檢的責任遠大於南院。