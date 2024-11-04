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▲銀杏颱風週三（11/6）到台灣東南方海面時，會陷入高壓弱點的「鞍型場」中，速度將明顯減慢。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

▲未來一週東北季風較強，且持續時間較久，降雨主要集中在北部、東北部，氣溫也明顯下滑。（圖／中央氣象署）

今年第22號颱風「銀杏」（國際命名：Yinxing，中國提供）在今（4）日凌晨2時生成，，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，銀杏颱風最靠近台灣的時間在週五（11/8）過後，出現「共伴效應」的可能性較低，還需持續觀察。吳聖宇指出，銀杏颱風受太平洋高壓引導，將先穩定朝西北移動，往呂宋島以東、台灣東南方海面前進，在往西北移動的同時，今明兩天大陸長江中下游有西風槽東移，太平洋高壓將逐漸減弱，且有斷裂的機會，週四、週五的銀杏颱風路徑變化較大，鞍型場西側的高壓勢力會隨槽線後的西風脊合併而加強，東側高壓則隨著西風槽東移繼續東退，加上銀杏颱風後方還有其它的擾動發展，導致高壓無法伸入銀杏颱風東南方，銀杏颱風北轉的機會明顯降低，中央氣象署表示，銀杏颱風往西北移動的期間，海溫偏暖、風切小，強度有機會來到中颱。吳聖宇則說明，銀杏颱風的規模不大，屆時可能是會在台灣海警發布線以外掠過，但仍不確定會不會碰到警戒線，還有變化的空間，此外，秋冬季的颱風若從巴士海峽移動到南海，有可能和東北季風搭配出現「共伴效影」，導致北台灣出現異常降雨，吳聖宇強調，銀杏颱風因為預報的規模偏小，台灣附近在這段期間的東北季風強度較強且持續，吳聖宇提及，銀杏颱風的西移會加強台灣附近的氣壓梯度，讓東北季風強度更強，，只是少了颱風外圍的暖濕空氣，降雨的狀況不至於太大，迎其它地方的天氣維持穩定、多雲到晴。溫度方面則是緩慢下降，，空曠地區更可能降到16至18度。中部、花東高溫也降到26至29度，夜晚清晨低溫20度上下。南部白天高溫仍有機會超過30度，夜晚清晨低溫21至23度間，整體日夜溫差的變化大。