我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美國職棒大聯盟（MLB）官網報導，密爾瓦基釀酒人將拒絕執行陣中明星終結者Devin Williams，明年1050萬美元（約3.4億新台幣）的球隊選擇權，但釀酒人依舊擁有Williams的控制權，若雙方無法簽訂新合約，將會透過薪資仲裁來決定Williams新賽季的薪資。Williams在2022、2023曾連續兩年入選全明星賽，今年因背部傷勢直到7月底才回歸球隊，雖只在例行賽出賽22場，但Williams依舊繳出穩定數據，21.2局的投球中，失掉3分自責分，飆38次三振，防禦率僅1.25，拿下14次救援成功。釀酒人今年例行賽最終以國聯中區第一晉級季後賽，在國聯外卡戰碰上紐約大都會，雙方戰至殊死G3，在9局上領先2分的情況下上場關門，沒想到遭大都會重砲Pete Alonso擊出逆轉3分砲，讓釀酒人無緣晉級。外界也預測釀酒人這一波操作，或許意味著Williams身穿釀酒人球衣的時間進入倒數階段，過去幾年釀酒人也利用同樣的操作，交易即將成為自由球員的選手，如去年的Corbin Burnes和2022年的Josh Hader。