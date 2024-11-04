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台南市議會前議長郭信良涉收賄勒索1300萬元，被台南地院法官重判13年徒刑。不過郭信良長期政治夥伴、民進黨立委陳亭妃被問到此事時，脫口「這個不關我的事」。對此，國民黨立委林沛祥指出，這背後顯示總統賴清德已正式要對陳亭妃下手了。林沛祥2日在節目《週末大爆卦》中表示，陳亭妃的民調仍然較高，同黨的立委林俊憲在初選很有可能會輸，因此林俊憲現在唯一可以出線的方式，就是由民進黨主席賴清德徵召。林沛祥指出，若民進黨台南市長初選明天就進行全民調，陳亭妃贏的機率可能高達6成，由於陳亭妃已經被打壓到很多人看不下去了，因此現在很多立委在立院看到陳亭妃也會跟她說加油。對於郭信良被判刑13年，陳亭妃立刻就說不知道、不關她的事，林沛祥直言，這是因為陳亭妃已經有意識到現在要開始針對她了，賴清德已經要正式下手了，民進黨2026台南市長選戰初選一定會廝殺的非常激烈。