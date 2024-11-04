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▲銀杏颱風會持續朝西北方前進，在通過呂宋島後較大機率會一路往西進入南海。（圖／賈新興YouTube）

▲本週受東北季風影響，降雨主要集中在迎風面的北部、東半部。（圖／賈新興YouTube）

▲從1951年起，每年11月平均會有2.3個颱風生成。（圖／賈新興YouTube）

銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）今（4）日凌晨生成，本週將往台灣靠近，週末最接近，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，11月有2至3個颱風出現是正常現象，民眾請持續留意天氣預報。針對銀杏颱風動態，賈新興說明，，在通過呂宋島後較大機率會一路往西進入南海，更後期的路徑還有許多不確定因素，現在看來還有一點侵台機率，不能掉以輕心。近期天氣部分，賈新興指出，本週受東北季風影響，今天桃園以北、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢；明天北海岸、 基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，週三桃園以北山區、宜蘭有局部雨，午後嘉南山區有零星短暫雨。週四，新北山區及宜蘭山區有零星短暫雨，。週日北北基、宜花東有局部雨；下週一，宜花有局部雨，北海岸、 基隆至東北角有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。此外，銀杏颱風東方還有新的熱帶擾動發展趨勢，在週六過後可能生成另一個熱帶性低氣壓或颱風，賈新興表示，