美國總統大選邁入倒數，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普兩人選情膠著，戰局撲朔迷離。美選結果攸關美國對中態度，甚至會影響到台海局勢，目前不論是賀錦麗還是川普，都將中國視為主要對手，但究竟誰更「友台」？更是台灣民眾關心的焦點。有學者指出，台灣面對的難題是讓新任美國領導人看見台灣的價值，了解台灣除了晶片領域，還有其他合作可能。
根據BBC中文網報導，現任美國總統拜登在上台以來，曾四度公開表態願意協防台灣，但賀錦麗並未展現出類似的堅定態度。她日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》的專訪，被問到「如果中國武力攻台，是否會動用軍事力量協防台灣」，她僅表示「不會回答假設性問題」，並強調要維持「一中政策」。
重視交易多於外交的川普，在台灣問題上同要抱持模糊立場。他沒有承諾出兵保衛台灣，僅籠統的稱不會讓戰爭發生。他10月接受《華爾街日報》訪問，表示如果北京「進入台灣」，就會對中國徵稅150%至200%，又說不會使用軍事力量應對中國對台灣的封鎖。川普在選前還兩度指控台灣「偷走美國晶片產業」，要台灣付「保護費」。
兩名候選人的言論都讓外界質疑美國協防台灣的決心。長期研究中國問題的美國學者、亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）向BBC表示，美國作為民主國家，總統得聆聽民意，是否保衛海外國家並非總統一人能決定，這也是為何美國對台採取戰略模糊策略的原因之一，「但我確信，（美國針對台海戰爭）即使不出兵，也有相當強大的跨黨派力量會採取行動。」
1979年由美國國會主導制定的《台灣關係法》，承諾向台灣提供足夠的防衛武器，以抵制任何可能以武力或其他形式的脅迫。拜登政府自2021年上任以來，透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫等途徑，對台灣17度軍售。
美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛表示，台灣對美國總統選舉結果感到焦慮，擔心影響未來的軍售力度，「因為交易主義的美國總統，可能對台灣更趨向軍購的買賣模式，而非拜登近年的軍事採購加上軍事援助的混和模式」。
宋文笛指出，賀錦麗缺乏向拜登在參議院外交關係委員會數十年的經驗，也沒有拜登因冷戰歲月形成的鮮明意識形態，她若當選預料將更專注與國内事務，而川普的重商主義（Mercantilism），也意味著美國將重新定位，在國際義務上更退一步。
不過宋文笛也認為，無論是誰當選，台海爆發戰爭的可能性都不高，一方面是更傾向國際主義的美國總統將嚇阻北京犯台，傾向孤立主義的美國總統會讓北京有更大的發揮空間。他解釋，北京若能更有效地採用非軍事手段加強對台灣的控制，勞民傷財、風險高的軍事手段自然會退為較次選的政策工具。
美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中分析，基於中國經濟危機和軍事能力不足，在未來數年內北京但台灣將要面對的難題，是如何讓新的美國政府看見台灣的價值，重視台海和平穩定。
翁履中表示，目前兩人都不了解台灣，讓他們知道台灣的價值不只是晶片，在整個競爭架構中，還有其他合作的功能，「我要強調的是，短期內台海不會爆發戰爭，但這個短期是取決於美國是不是認為台灣是非常重要的。」
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重視交易多於外交的川普，在台灣問題上同要抱持模糊立場。他沒有承諾出兵保衛台灣，僅籠統的稱不會讓戰爭發生。他10月接受《華爾街日報》訪問，表示如果北京「進入台灣」，就會對中國徵稅150%至200%，又說不會使用軍事力量應對中國對台灣的封鎖。川普在選前還兩度指控台灣「偷走美國晶片產業」，要台灣付「保護費」。
兩名候選人的言論都讓外界質疑美國協防台灣的決心。長期研究中國問題的美國學者、亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）向BBC表示，美國作為民主國家，總統得聆聽民意，是否保衛海外國家並非總統一人能決定，這也是為何美國對台採取戰略模糊策略的原因之一，「但我確信，（美國針對台海戰爭）即使不出兵，也有相當強大的跨黨派力量會採取行動。」
1979年由美國國會主導制定的《台灣關係法》，承諾向台灣提供足夠的防衛武器，以抵制任何可能以武力或其他形式的脅迫。拜登政府自2021年上任以來，透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫等途徑，對台灣17度軍售。
美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛表示，台灣對美國總統選舉結果感到焦慮，擔心影響未來的軍售力度，「因為交易主義的美國總統，可能對台灣更趨向軍購的買賣模式，而非拜登近年的軍事採購加上軍事援助的混和模式」。
宋文笛指出，賀錦麗缺乏向拜登在參議院外交關係委員會數十年的經驗，也沒有拜登因冷戰歲月形成的鮮明意識形態，她若當選預料將更專注與國内事務，而川普的重商主義（Mercantilism），也意味著美國將重新定位，在國際義務上更退一步。
不過宋文笛也認為，無論是誰當選，台海爆發戰爭的可能性都不高，一方面是更傾向國際主義的美國總統將嚇阻北京犯台，傾向孤立主義的美國總統會讓北京有更大的發揮空間。他解釋，北京若能更有效地採用非軍事手段加強對台灣的控制，勞民傷財、風險高的軍事手段自然會退為較次選的政策工具。
美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中分析，基於中國經濟危機和軍事能力不足，在未來數年內北京但台灣將要面對的難題，是如何讓新的美國政府看見台灣的價值，重視台海和平穩定。
翁履中表示，目前兩人都不了解台灣，讓他們知道台灣的價值不只是晶片，在整個競爭架構中，還有其他合作的功能，「我要強調的是，短期內台海不會爆發戰爭，但這個短期是取決於美國是不是認為台灣是非常重要的。」
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