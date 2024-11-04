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台灣民意基金會日前曾揭露總統賴清德與立法院長韓國瑜民調消長，對此董事長游盈隆表示，卻有很多媒體用聳動的標題，寫道「賴清德民調重挫跑了200萬支持者 游盈隆驚見神逆轉：這群人倒向韓國瑜」，讓不少朋友來電詢問真假，對此特別發文進行說明，也提及發現最近自己幾篇報導，內文問題不大，但下標很誇張扭曲，「不知是蓄意的？還是中文程度差所造成？」游盈隆今日發文針對近期賴清德與韓國瑜的人氣進行釐清，提及最近有多家媒體用聳動標題，「賴清德民調重挫跑了200萬支持者 游盈隆驚見神逆轉：這群人倒向韓國瑜」，已經有不止一位熟人來電詢問真假，為避免誤解擴大，因此自己進行說明，並期盼相關媒體即刻修正標題，以正視聽。游盈隆表示，首先是總統賴清德上任5個月，台灣民意基金會前後完成6次全國性民調，賴平均聲望49.7%，擁有近半數國人支持，其實是相當高的。聲望最高的時候是剛上任時的5月58%，最低是9月46.6%，這才有上任4個月流失200萬以上支持者的依據，但10月的現在則是48.6%，又回升2個百分點。游盈隆指出，比較前總統蔡英文第一個任期，上任5個月流失25.9個百分點，賴清德總統上任5個月只流失9.4個百分點，顯示賴清德民意支持度反而較具抗跌性和穩定性。箇中原因爲何，值得推敲。韓國瑜方面，游盈隆說，韓最近人氣狂飆，意味著他獲得社會重新肯定，舊韓粉回籠，可觀年輕白營支持者的欣賞，以及部分中性選民的青睞，好感度激增，和5年前被打入民意冷宮判若兩人。這是他的第二次機會，後續政治效應，值得觀察。最後游盈隆指出，賴清德聲望起伏與韓國瑜人氣回升是2個獨立事件，互不相干，彼此並無因果關係。最後也發現，最近有關自己的幾篇媒體報導，內文問題不大，但下標很誇張很扭曲，不知是蓄意的？還是中文程度差所造成？希望未來能秉持客觀公正的精神，善盡媒體責任。