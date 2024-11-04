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今（113）年5-6月期統一發票領獎期限只到明（5）日止，不過，財政部今（4）日表示，至目前為止，還有3張千萬特別獎中獎發票還沒有出面認領，消費金額最低只花21元就抱走千萬元，最高則是在星巴克消費了209元，而這3張未領獎發票消費明細及地點也再次公開。其實，原本有4張千萬中獎發票未領，不過，財政部表示，其中在台中市西區市府路37號中華電信，繳付行動月租費588元這張，已在上周領走，目前還剩下3張中獎發票未領，而且領獎期限只到明天。至於未領的千萬中獎發票消費地點及金額，包括1張是在新北市中和區和平街1號星巴克消費209元，索取的是電子發票證明聯，1張是在台中市大甲區中山路2段202號興鴻生鮮超市賣場消費169元，索取電子發票證明聯，還有1張則是在彰化縣福興鄉彰水路50號全家，花21元買飲料，索取的是電子發票證明聯。