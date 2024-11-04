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民進黨立委王定宇日前在臉書發文指出，歌手劉德華是「媚共藝人」，慘遭罵翻，同黨的政策會執行長王義川也補刀，質疑劉德華來台唱經典歌曲〈中國人〉，有統戰疑慮。對此，粉專「政客爽」質疑，天王周杰倫也曾創作一首歌〈本草綱目〉，以歌詞暗諷崇洋媚外者，調要因為「我是中國人」而感到驕傲，青鳥怎麼不敢出征？粉專「政客爽」在臉書PO出周杰倫受訪時談及〈本草綱目〉這首歌的創作理念，是把所有中藥名字唸成饒舌，發揚中國文化，用這樣的歌詞去暗諷一些崇洋媚外的人，強調「我們要因為我是中國人而感到驕傲」。此外，過去周杰倫參加活動時也曾表示，「我覺得中國風很屌！大家都是要來學中文，我們不要崇洋媚外。這是我出道以來自己的精神，身為中國人的驕傲，就是我們要說中文！」「政客爽」也列出周杰倫所有中國風的歌曲，包括〈青花瓷〉、〈紅塵客棧〉、〈髮如雪〉、〈千里之外〉、〈菊花台〉、〈煙花易冷〉、〈天涯過客〉、〈東風破〉、〈蘭亭序〉、〈紅顏如霜〉、〈上海一九四三〉、〈雙節棍〉、〈爺爺泡的茶〉、〈霍元甲〉、〈亂舞春秋〉、〈本草綱目〉、〈黃金甲〉。「政客爽」狠酸，怎麼遲遲不見王義川跟王定宇出征，「趕快出征啊！不要縮！說中國人驕傲欸！」