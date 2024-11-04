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▲銀杏樹號稱植物界的「活化石」，最佳觀賞期落在秋季，在中國、日本有不少地方都有栽種。（示意圖／shutterstock）

▲銀杏颱風生成後，未來3天路徑穩定朝西北向台灣靠近，較高機率會進入巴士海峽往南海移動。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風今（4）日凌晨在台灣東南方遠海生成，「銀杏」一詞由中國提供，國際命名為Yinxing，也是中國相當著名的植物，銀杏樹號稱植物界的「活化石」，在中國有不少地方可以觀賞，但「銀杏颱風」其實從2021年才正式被使用，它的前身是「玉兔颱風」，因為2018年肆虐菲律賓、港澳等地因此遭到除名。銀杏颱風的前身「玉兔」雖然擁有相當可愛的名字，但在2018年10月中下旬生成後，短時間就成為2018年西北太平洋最強風暴，隨後玉兔穿越菲律賓，導致多人傷亡、30幾人失蹤，進入南海後，導致香港天文台及澳門氣象局繼2013年颱風柯羅莎後，5年以來首次於11月發出「熱帶氣旋警告信號」。最終玉兔在2020年的第52屆颱風委員會會議中被除名，並在次年第53次世界氣象組織颱風委員會會議中，通過由「銀杏」取代。銀杏樹號稱植物界的「活化石」，也被視為能改善記憶老化的營養物，據了解，中國種植銀杏樹已有1500年的歷史，台灣只有少數地方擁有。巧合的是，大片銀杏樹適合觀賞的時段就在秋季，尤其10月中下旬開始達到巔峰，而銀杏颱風也剛好在11月初生成。中央氣象署指出，銀杏颱風未來3天路徑穩定朝西北向台灣靠近，較高機率會進入巴士海峽往南海移動，是否會發布海上颱風警報還有待觀察。