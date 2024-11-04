114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容於今（4）日起於甄選委員會網站開放查詢，今年招生名額略少於去年，甄選委員會請考生多加利用該網站所提供的校系分則查詢系統。紙本簡章則訂於12月2日起公開發售。
甄選委員會（國立中正大學）表示，114學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供招生名額合計為15689個，113學年度為15972個；申請入學招生計有66所大學院校、2,168個學系（組）參加，提供招生名額合計為50854個，113學年度為51499個。
甄選委員會（國立中正大學）說，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生17名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生75名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生47名。
甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有980個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1083個校系。
使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，繁星推薦計有43個校系，約占總系組數2.51%；申請入學計有34個校系，約占總系組數1.57%。此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)成績，「APCS組」計53個校系，「資安組」計40個校系。
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甄選委員會（國立中正大學）說，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生17名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生75名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生47名。
甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有980個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1083個校系。
使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定之校系數，繁星推薦計有43個校系，約占總系組數2.51%；申請入學計有34個校系，約占總系組數1.57%。此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)成績，「APCS組」計53個校系，「資安組」計40個校系。