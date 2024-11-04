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▲張書豪曝光3張照片，透露自己差點去上心靈課程。（圖／張書豪Threads）

網紅家寧近日開設新頻道「秘月期POPOO」，影片中一連串詭異行徑被網友懷疑與心靈成長課程有關係，受到外界高度關注與討論。才剛與歐陽妮妮爆出結婚懷孕喜事的藝人張書豪，昨（3）日透過社群平台Threads發文透露，當初曾受到摯友邀請去上心靈課程，但最後都因為工作緣故沒有出席，有感而發「如果當時去了，或許也不一樣了，凡事謹慎思考」。張書豪回想起當年，身邊一位「曾經的摯友」半夜突然來電，提到過去一些遺憾的事情，兩人也透過這通電話把事情講開並修復關係。他坦言，雖然已經沒有過去那麼好了，但兩人還是好朋友，不過接下來連續3個月，這位好友多番推薦、邀請張書豪一起去上心靈課程，但張書豪都因為工作忙碌最後沒有去成。張書豪感嘆寫下，事後才知道原來身邊好多人有去上心靈課程，真的各種情況都有，「如果當時去了，或許也不一樣了」，他也還在文末提醒網友「凡事謹慎思考」。有網友看到後在底下留言表示，很久沒聯絡的朋友突然聯繫，多半都是直銷、老鼠會，亦或是心靈成長課程、邪教，因為他們有必須拉人加入的任務在身。實際上參加心靈課程的網紅比想像中的多，例如百萬YouTuber「這群人」裡，除了尼克與茵聲外，幾乎都參與過心靈課程，網紅福爾思庭更是上完一連串的三階課程，在最後要當免費助教時驚覺不對勁，才趕緊離開。