銀杏颱風凌晨生成，秋風陣陣，北部、東部都能感受明顯涼意，暖身咖啡囤起來。7-11慶祝第7110店「Fresh 愿橋門市」開幕，門市、APP都祭出咖啡優惠，包括特大杯美式買11送11、濃萃拿鐵3杯100元等。全家便利商店周一開工限定，單品咖啡第2杯9元。《NOWnews》精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月4日至11月11日
◾特大杯美式買11送11，折（原價60元、特價30元）
◾黑白珍珠撞奶買11送11，折（原價60元、特價30元）
◾純奶茶／純奶青買11送11，折（原價50元、特價25元）
◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡
📍門市｜11月4日至11月9日
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
🟡全家便利商店
📍APP｜11月4日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡星巴克
星巴克與集團同慶，11月4日、5日（周一、周二）限時兩天，到全台門市買兩杯大杯以上同品項飲料，可享第二杯半價，優惠品項包含星冰樂、秋冬必喝的太妃核果那堤，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買
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📍APP｜11月4日至11月11日
◾特大杯美式買11送11，折（原價60元、特價30元）
◾黑白珍珠撞奶買11送11，折（原價60元、特價30元）
◾純奶茶／純奶青買11送11，折（原價50元、特價25元）
◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡
📍門市｜11月4日至11月9日
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
🟡全家便利商店
📍APP｜11月4日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡星巴克
星巴克與集團同慶，11月4日、5日（周一、周二）限時兩天，到全台門市買兩杯大杯以上同品項飲料，可享第二杯半價，優惠品項包含星冰樂、秋冬必喝的太妃核果那堤，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
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◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買