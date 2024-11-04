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今年第22號颱風「銀杏」在今（4）日凌晨2時生成，目前正位於菲律賓東邊海域，持續朝著西北方前進。日本氣象廳預估，銀杏侵台可能性較低，但暴風圈仍可能會在8日時影響到台灣南部。日本氣象廳數據顯示，銀杏颱風目前位於菲律賓東邊海域，中心位於北緯12度、東經132.55度位置，正以時速30公里的速度朝著西北西方向前進，中心氣壓1000百帕，中心附近最大風速每秒20公尺，最大瞬間風速達每秒30公尺。從氣象廳的預測路徑圖來看，銀杏颱風將沿著太平洋高壓邊緣快速向西北方向移動，到6日（週三）上午，預計將以強勁力量向北移動至沖繩島南部附近。後續將由西北向西移動，預計週末將向南海的方向前進。儘管目前的數據顯示，銀杏颱風朝日本、台灣方向前進的機率較低，直撲台灣的可能性不高，但暴風圈仍有可能會在8日上午至9日之間掃過台灣南部，屆時中心附近最大風速將達每秒35公尺，最大瞬間風速將達每秒50公尺。