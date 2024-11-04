中華民國證券商業同業公會積極推廣投資權證知識，致力於幫助投資人更深入理解市場。今年度持續深入校園，自11月4日起至11月29日，連續四週，在全台四所大專院校校園，巡迴接力舉辦校園攤位活動，並特別於11月7日舉辦「大學生的投資新選擇：認識權證」講座活動。
11月4日至11月8日，活動首週將前進輔仁大學開攤，和學生推廣「權證贏家」模擬交易平台，以及11月學生專屬的「權校大比拚」模擬交易活動。讓想了解權證的學生，可以先透過平台練習下單，該平台即時同步市場行情並提供20萬元模擬金，幫助投資人透過練習提升實務經驗，逐步培養投資技巧。
證券公會誠摯邀請所有對投資有興趣的學生參加，無論是否有投資經驗，都將可以透過活動獲得寶貴知識，共同探索投資市場的多元可能性。校園攤位現場，亦設有互動抽獎等豐富好禮，歡迎同學們踴躍前往參與！也可以追蹤「權證旺得富」粉絲團，把握最新活動消息。
而講座活動，將於11月7日在台灣大學博雅302教室登場，邀請到權證專業投資人鄭詩翰來進行分享，講座將涵蓋多個實用主題，包括權證的概念、權證的槓桿效應，以及如何選擇合適的權證產品。講師還將分享實際案例，讓參加者能在具體情境中理解權證的應用，並透過模擬交易平台進行操作演練，幫助學生掌握投資權證的要點，進一步開拓投資視野。
相關實體活動、模擬交易平台活動詳情，請至「權證贏家」網站查看。
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證券公會誠摯邀請所有對投資有興趣的學生參加，無論是否有投資經驗，都將可以透過活動獲得寶貴知識，共同探索投資市場的多元可能性。校園攤位現場，亦設有互動抽獎等豐富好禮，歡迎同學們踴躍前往參與！也可以追蹤「權證旺得富」粉絲團，把握最新活動消息。
而講座活動，將於11月7日在台灣大學博雅302教室登場，邀請到權證專業投資人鄭詩翰來進行分享，講座將涵蓋多個實用主題，包括權證的概念、權證的槓桿效應，以及如何選擇合適的權證產品。講師還將分享實際案例，讓參加者能在具體情境中理解權證的應用，並透過模擬交易平台進行操作演練，幫助學生掌握投資權證的要點，進一步開拓投資視野。
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