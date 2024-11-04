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▲陽信北競隊長一柳夢吾本季已攻進七顆進球。（圖／陽信台北競技俱樂部 Sunny Bank AC Taipei提供）

▲陽信北競總教練陳信安。（圖／陽信台北競技俱樂部 Sunny Bank AC Taipei提供）

陽信北競在2024台灣企業甲級足球聯賽的倒數第二場賽事，來到日前剛啟用的台中西屯足球場，挑戰地主台中FUTURO，雙方僵持到補時階段，上場才三分鐘的廖宇晨製造出12碼罰球機會，而12碼的首選球員、隊長一柳夢吾扛下重責，準絕殺的一腳，讓自己的進球數再向上加一，七顆進球也成隊上最多。昨日來到台中出賽，陽信北競上半場起腳顯得較為猶豫，但靠著優異防守一一化解對手帶來的威脅；到了下半場，球員積極去掌握球權，射門次數也明顯增加，可惜就是差了一點，包括陳彥睿一次遠射打到門楣彈出，黃聖傑、蔡孟辰接連補射也都被擋下。在炎熱天氣的影響下，場上球員陸續出現抽筋的狀況，陽信北競用完全部的換人次數，調整陣容意外收到不錯的效果。第87分鐘廖宇晨替補上場，帶著「新鮮的腿」跑在前場，到禁區後造成防守球員手觸球犯規，陽信北競在正規時間最後一分鐘獲得12碼罰球機會，由隊長一柳夢吾操刀，第91分鐘的關鍵一球，率領球隊贏下勝利。「很期待，是很好的機會，進了就可以決定比賽的勝負。」提及當下的心情，一柳夢吾自信表示沒有壓力，相信自己可以做到。他在本季的進球來到七顆，其中有四顆都是12碼，扛下隊長重任，成為隊上的定心丸，此役他也一直在無法突破僵局的情況下，鼓勵隊友堅持下去！不過司職後衛的一柳夢吾，進球數卻是隊上最多的，他笑稱完全沒想過，但他強調，如果沒有隊友製造的犯規、沒有隊友吊漂亮的球，自己是沒辦法做到的，是團隊一起成就這個紀錄。而參與到12碼的廖宇晨，當時才替補上場沒多久，他透露，當下聽到黃聖傑喊「cut back cut back」，一心想著把球傳回去，沒想到卻幫助球隊得到機會，自己也相當開心。18歲的廖宇晨今年才從預備隊升上第一隊，這季一直在適應強度，上場的時間也還沒有太多，他坦言，一開始也覺得挫折，「一開始掉球會覺得有點挫折，因為隊上也有其他18、19歲的，想說他們好像都比較自在，感覺我比較辦法適應這個速度。」但他一心想著要跟上大家，不斷地投入練習，學長們也時常給予建議，一點一滴進步，終於在6月30日迎接企甲生涯的第一場賽事，也找到自信心。無奈比賽踢完不久他就在練習時傷到腳趾骨折，好不容易調整好的狀態又得打掉重練，幸好在休息三個月後，他慢慢找回場上感覺，訓練表現漸入佳境，也獲得一些上場機會。雖然廖宇晨都是替補出發，但這也證明了陽信北競對於年輕球員的信任，總教練陳信安給予肯定說：「年輕球員本身有一定的能力，只是經驗比較少，讓他們多打一點成長就很快。」在確定保級後，陽信北競就讓許多年輕球員多上場磨練，整體表現也都讓陳信安相當滿意，就好比此役團隊靠著防守解決對手有威脅的攻勢，反擊也打得很快，即便戰況僵持許久，球員也能堅持到最後並且贏球，他強調：「證明球員心裡、身體狀況都維持一定水準，抗壓性滿好的，覺得心態是成長最大的。」