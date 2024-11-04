原住民族委員會今年參與「2024 ITF台北國際旅展」，現場推出近50條部落遊程，分別結合「歲時祭儀」、「山海美景」、「部落飲食文化」等旅遊元素，用深度探索的旅遊方式來認識臺灣原住民族。
原民會表示，自111年起與旅行社合作，共同推動「原住民族歲時祭儀文化旅遊補助計畫」，目的就是為了鼓勵部落旅遊經營團隊、旅行業者以尊重各歲時祭儀來規劃遊程，更多民眾深度瞭解原住民族最重要的文化意涵，而且通常一開團就額滿，截至10月底已有24團出團，且不同族群的歲時祭儀旅遊至年底仍陸續出團中，進一步也增加了族人經濟收益。參與民眾多給予正面回應，肯定部落經營單位用一種大家都聽得懂的方式，介紹當地文化、景點和生活方式，讓旅行不只是玩樂，還能學到原住民族多元文化知識。
原民會亦表示，除了向國人行銷部落旅遊，上週(10月23-25日)再次組團前往新加坡，參與亞洲最大B2B旅遊展的「ITB Asia」。不同於去年著重形象推廣，今年提供客製化遊程方案，強調部落遊程的獨特賣點，每天提供部落特色小點心，讓參觀者留下深刻記憶。
除了50多條特色遊程，今年增加美食品嚐攤位，另外在表演舞台，安排原住民族歌手演出，且特別邀請4組文化藝術團及原住民族文化發展中心的娜麓灣樂舞劇團，透過樂舞強烈的感染力，讓民眾從現場近距離的接觸，感受族人的傳統文化。
原民會邀請民眾在11月1日至4日到南港展覽館一館的「部落心旅行」展館 (攤位編號M 717)親自感受。活動訊息可搜尋「看見太陽」官網及粉絲專頁。
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原民會亦表示，除了向國人行銷部落旅遊，上週(10月23-25日)再次組團前往新加坡，參與亞洲最大B2B旅遊展的「ITB Asia」。不同於去年著重形象推廣，今年提供客製化遊程方案，強調部落遊程的獨特賣點，每天提供部落特色小點心，讓參觀者留下深刻記憶。
除了50多條特色遊程，今年增加美食品嚐攤位，另外在表演舞台，安排原住民族歌手演出，且特別邀請4組文化藝術團及原住民族文化發展中心的娜麓灣樂舞劇團，透過樂舞強烈的感染力，讓民眾從現場近距離的接觸，感受族人的傳統文化。
原民會邀請民眾在11月1日至4日到南港展覽館一館的「部落心旅行」展館 (攤位編號M 717)親自感受。活動訊息可搜尋「看見太陽」官網及粉絲專頁。