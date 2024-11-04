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民眾黨立院黨團總召黃國昌今（4）日召開記者會，痛批台鹽綠能前董座陳啟昱落跑，追本溯源要負最大責任的就是「民進黨政府」。他更揭露台鹽綠能除了現在爆發的嘉義場弊案之外，台南七股案場也有鬼，其中還牽扯到陳啟昱的親密夥伴「艾能吉能源」負責人方啟州。黃國昌披露，此人在高雄非常夠力，「高雄很多人不敢提他名字」。黃國昌今針對台鹽綠能弊案召開記者會表示，他從加入民眾黨之前就不斷追蹤、揭發民進黨政府在發展綠能的過程中，所發生種種荒腔走板的行徑。黃國昌痛批「綠色權貴啃食國家資源」，台鹽綠能已經被綠色權貴啃的差不多了，「啃完了啦！」他更預告要做等台鹽綠能今年財報，「看看長成什麼樣子」。黃國昌揭露，除了現在辦的嘉義案場弊案，現在讓陳啟昱跟蔡清旭等綠友友浮上檯面之外，台南七股漁電共生案場其實也是疑雲重重。其中陳啟昱的親密好友、「艾能吉能源」負責人方啟州就是關鍵人物之一，黃國昌更形容方在高雄很夠力，很多人連提起他的名字都不敢。黃國昌指出，台南案場的操作手法跟嘉義場一模一樣，就是左手土開、右手綠能兩邊賺，且買家跟賣家中間還夾了其他公司轉手，「人人有得吃、有得分」。以台南七股案場為例，就是新日泰能源要賣百分之百股份給東正投資，但中間卻夾了紹恩公司跟方啟州的「艾能吉」過手。黃國昌痛批，現在弊案延宕這麼久才開始查辦，還讓陳啟昱跑了，「人跑了誰要負責？結果大家繼續展現足球國家隊的技能，繼續踢皮球」。他認為，追本溯源最該負責的，就是民進黨政府。