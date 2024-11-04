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▲獅子座流星雨今年觀賞條件並不是太好，建議在11/18凌晨輻射點升起後，背對西方的月球觀察東方天空。（圖／台北市立天文館提供）

▲11/16傍晚將發生「水星東大距」，西方低空將可以看見金星與水星相互輝映。（圖／台北市立天文館提供）

11月的星空令人期待，台北市立天文館預吿，，此外，太陽系中最明亮的5大行星都將在11月的夜空中依序現身，還有水星東大距、天王星衝等天象，民眾有空不妨安排時間看看星空，好好放鬆一下。台北市立天文館助理研究員段皓元表示，，與2001年獅子座流星暴時高達上千的流星數低了不少。由於今年極大期的日期接近滿月，月光將影響觀察流星數量，建議在隔日凌晨輻射點升起後，背對西方的月球觀察東方天空，較有機會欣賞到零星的流星。，約發生於11月6日至11月30日之間，母體源彗星是每隔33年回歸的譚普-塔托彗星，每當母彗星通過近日點時，會在其軌道上留下大量殘餘物質，當地球穿越濃密彗星物質區域時，便會出現高達每小時數千顆以上的流星暴。接下來兩次回歸將在2031與2064年。段皓元指出，11/16當天，水星日距角為22.6度，亮度-0.3等，日沒後現身於西方地平線上，高度僅約14度。由於仰角偏低，，就有機會發現水星的明亮身影。若使用天文望遠鏡放大觀察，會看到水星與金星都呈現如同弦月般的外形，相當特別。11/17除了有獅子座流星雨爆發，「天王星衝」也同步上映，屆時天王星位於金牛座，亮度為接近肉眼極限的5.6等，由於天王星的視直徑僅3.8角秒，不足滿月的500分之1，需利用天文望遠鏡才能欣賞，天王星在望遠鏡中呈現青白色小小圓盤狀的行星。台北市立天文館補充，11月除了觀察水星、金星外，也相當適合觀察其它明亮的行星，例如，11/11則有「月掩土星」，可惜台灣無法看見。而，兩顆明亮的行星將在12/8日與明年1/16先後運行到「衝」的位置。