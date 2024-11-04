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▲台北國軍英雄館按照現役軍人方案，貴賓套房一晚優惠價2400元起、豪華套房2200起。（圖／翻攝自官網）

▲台北國軍英雄館提供「150元自助吧早餐吃到飽」服務，被鄉民封為最佛台北早餐吃到飽。（圖／翻攝自官網）

▲花蓮國軍英雄館平均Google評價最高，擁有4.1顆星及2408則評論，但因0403大地震受損而停業。（圖／翻攝自Google Maps）

國軍英雄館過去持續服務軍人、榮民，提供高CP值的住宿選擇，不過近期有民眾發現，全台國軍英雄館都張貼停止提供住宿公告，爆出熄燈消息。對此，軍友社證實，各地國軍英雄館將陸續暫停受理住宿接待服務，未來將朝健康休閒、餐飲服務轉型。《NOWnews今日新聞》也整理出國軍英雄館住宿價格、超人氣早餐等資訊，提供讀者一次看。近期有許多民眾發現，各地國軍英雄館陸續公告，將停止提供住宿服務，引起一陣熱議。對此，軍友社證實，台南國軍英雄館11月起即停止提供住宿，澎湖國軍英雄館及金門招待所住宿服務僅至今年底，台北、台中、高雄、宜蘭、台東國軍英雄館則於明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務。花蓮、嘉義國軍英雄館目前皆已停業。軍友社也透露原因，各地英雄館因都市計畫、所有權等因素影響，且建物、設施未能符合旅館業標準，無法依《發展觀光條例》申登「旅館業」，因此才會陸續停止提供住宿服務。目前全台共有9間國軍英雄館，分別坐落於台北、台中、高雄、花蓮、嘉義、台南、宜蘭、台東、澎湖，以及一間金門招待所。國軍英雄館住宿規定僅接待現役軍人、榮民、與國防有關人員，不接受一般顧客登記住宿單床位，但也有普通民眾透露曾入住過，只是房價因沒折扣較高額。以台北國軍英雄館來看，住宿分為現役軍人、榮民、國防有關人員3種方案，房價1300元至6300元不等，各方案價格略有差異。按照現役軍人方案，貴賓套房一晚優惠價2400元起、豪華套房2200起、家庭親子套房2000～2800元不等，最便宜的則是二單床標準套房，一晚只要1300元。不過，說到國軍英雄館，普通民眾最有感的肯定是CP值爆表的餐廳。台北國軍英雄館就提供「150元自助吧早餐吃到飽」的服務，在每天早上7至9時限時供應，只要花150元就能無限吃到飽，無論葷食、素食都能享用，有台式熱炒、炒麵、清粥小菜、自助烤麵包、饅頭等菜色，被鄉民封為「最佛台北早餐吃到飽」。實際查詢Google可見，花蓮國軍英雄館平均評價最高，擁有4.1顆星及2408則評論。許多住過的旅客都表示，雖然房間設施有些老舊，但環境非常乾淨整潔，且距離東大門夜市相當近，「整體是CP值很高的住宿選擇。」但今年歷經0403大地震後，花蓮國軍英雄館便因受損而停業，讓旅客相當不捨。軍友社表示，各地國軍英雄館之後將朝著健康休閒、餐飲服務轉型，以期接軌服務官兵、照顧眷屬。至於台北國軍英雄館高人氣的餐飲服務則不受影響，將持續提供服務。