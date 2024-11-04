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擁有42年歷史的和平新生天橋，承載許多民眾的回憶，北市新工處日前公告即將拆除，引發民團抗議，台北市長蔣萬安今（4）日出席康芮颱風災後復原第4次工作會報會後受訪時也回應此議題，會請交通局、新工處持續溝通，交通局長也說明，信義基隆天橋拆除後，交通事故減少很多，因此和平新生天橋也是以安全角度思考，拆除後有助於行車安全。有民團發起連署，希望不要拆除天橋，守護和平新生天橋聯署發起人林玟君說，「我認為不應該拆除，因為早上使用它到公園運動的老人家、上學時間的學童，都還是會使用到它」。交通局表示，事實上他們比對了110年信義基隆天橋拆除後，事故上比之前少，主要是墩柱落墩的位置影響右轉的行車視線，所以在和平新生路口，也是以安全角度思考，拆除後有助行車安全。交通局也進一步指出，拆除後配套也是有的，包括庇護島、欄杆、號誌的配置，都會一併考量，主要台北已經進入高齡化社會，若落墩位置影響行車安全，必須處理。