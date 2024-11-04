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▲劉德華憑著過人體力和滿滿誠意，3天完成4場演出。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲劉德華在服裝上也是相當有誠意，接連換上不同造型。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲全場粉絲默契地唱起〈奉陪到底〉，讓華仔數度被感動。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

天王劉德華（華仔）闊別11年來台開唱，昨（3）日「今天⋯is the Day」台北站最終場圓滿落幕，雖然期間一度遇颱風攪局，但劉德華憑著過人體力和滿滿誠意，成功挑戰3天完成4場演出。劉德華在演唱會上無數落淚，最後還感性問歌迷：「會想我嗎？可能我明年又來，也不一定；也可能是後年來。所以喜歡唱就唱，喜歡我就喜歡我，沒有關係。今天我也不知道會唱到幾點，就看到你們了！」63歲的華仔每場演出都幾近3小時，尤其是11月1日唱完，隔天中午又要補辦10月31日的場次，但他始終元氣滿滿、嗓音也維持在絕佳狀態，沒有絲毫疲態，大展驚人體力。劉德華的魅力老少閒宜、男女通吃，演唱會上他頻問觀眾：「有沒有60多歲的？40歲的？20歲的？」每次總在「20多歲」獲得最大回應。3日晚間，華仔問：「我想知道這裡年紀有沒有70歲以上的？我總是要找一些年紀比我大的。」沒想到竟有1位婆婆站了起來，劉德華馬上開玩笑說道：「我娶你！」劉德華演唱會唱足30首經典歌曲，8成以上是現場觀眾耳熟能詳的國語歌曲，讓小巨蛋宛如大型KTV。而在造型上，劉德華也是相當有誠意，每場都有不同的變化巧思，例如安可段落的寬版西裝，4場分別換了黃、綠、紅、粉紅不同顏色。也許因昨晚是台北場最後一夜，劉德華在演唱會上情緒飽滿，在最後1首歌〈17歲〉前，對著全場歌迷說了4次「我愛你們」。安可的快歌組曲唱完，他再次感性說道：「從我第一埸到現在，一開始是非常緊張，因為有一段時間沒開（演唱會），但是每個地方、每個年紀從來沒有放棄過我。我們選擇『今天』做演唱會，因為我們真的要好好過我們的今天；昨天已經過去，明天出現在我們面前的時候，他們的名字叫今天。」當演出越來越接近尾聲，華仔哽咽地說：「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天，接下來這首歌就代表我和你們，我們奉陪到底。」接著全場粉絲默契地唱起〈奉陪到底〉，讓華仔數度被感動。歌曲結束，劉德華用衣袖抹抹自己臉上的淚水說道：「我踏入這圈子30年的時候講了一句話，我當了30年的偶像太簡單了，只要你們愛我就好；現在40年了，你們還是跟當年一樣的愛著我，我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們因為我會變得更好。52場演唱會，我們都充滿愛。從第一天〈愛的連線〉， 到現在〈奉陪到底〉，謝謝你們的掌聲。」最後在〈掌聲響起〉跟〈真永遠〉歌聲中，為4場演出劃下完美句點。