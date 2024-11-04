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俄烏戰爭開打近3年，44歲台灣籍志願兵吳忠達1日在前線執行任務時不幸身亡，成為烏俄戰爭中第2位罹難台籍志願兵。立院外交及國防委員會民眾黨籍召委林憶君今（4）日表示，對吳忠達以行動捍衛理想的強大信念感到佩服，願英雄安息。若後續有需要協助，相信外交國防委員會的立委也會不分黨派共同支持。台籍志願兵吳忠達在烏東戰場陣亡，身後留下3名未成年子女。目前遺體仍在戰場上，烏軍將待情勢緩和後，再撤離吳忠達的遺體。高雄市政府已派員關懷家屬，據吳母說法，吳忠達不忍烏克蘭孩童面對無情戰火奉獻己力，還曾說過，若戰死「不用帶他回來」，情操令人感佩。立院外交及國防委員會民眾黨籍召委林憶君今對民進黨立委沈伯洋第一時間伸出援手表達感謝，她並強調，對吳忠達以行動捍衛理想的強大信念感到佩服，願英雄安息，也希望戰火永遠不會在台灣海峽燃燒。後續吳家若需要幫助，相信外交國防委員會的立委會不分黨派支持。林憶君指出，國際志願軍在烏克蘭戰鬥及非戰鬥部隊都發揮了重要作用，許多先進國家也有外籍人士加入本國軍隊案例，她認為，台灣或許也可思考讓外籍人士加入軍隊的可能性。