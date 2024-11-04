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▲「Star Cut」切法先將蘋果側放，下一步直接將其切成喜歡的寬度即可，若是擔心蘋果滾動，可以在下方墊一塊布，讓下刀時更加穩定（圖／取自青森縣蘋果對策協會）

▲該切法會被稱為「Star Cut」，正是因為蘋果切面的中心會看起來藏有一顆星星。（圖／記者鍾怡婷攝）

青森蘋果產季到了！台灣民眾吃蘋果習慣削皮切塊，或是整顆拿著直接啃，雖然省去削皮的麻煩，但除了口感不好外，對於老人、小孩也不方便咀嚼。對此，青森縣蘋果對策協會分享日本人在地吃法，那就是將蘋果橫躺切成圓形的「Star Cut」切法，不僅切法更加方便，相較於切塊保留的果肉更多，該種切法讓蘋果皮更好入口，根據官方統計帶皮蘋果和不含皮蘋果維生素E相差4倍。青森在地農家高橋哲史先生指出，日本青森產蘋果皆無上蠟，只要洗淨即可食用，青森蘋果外觀滑滑亮亮的油脂，是因為當蘋果在收穫後實際上還活著，和我們一樣需要空氣中的氧氣來呼吸，為了保持自身水分，蘋果會自然生成天然果蠟，且蘋果皮富含豐富的營養，青森縣蘋果對策協會，就在官網推廣日本人常使用的「Star Cut」切法，不僅切法更方便，連蘋果皮也更好入口！首先將蘋果側放，下一步直接將其切成喜歡的寬度即可，若是擔心蘋果滾動，可以在下方墊一塊布，讓下刀時更加穩定，該方法會被稱為「Star Cut」，正是因為該種切法，讓蘋果中心看起來像一顆星星，可以直接吃，也可以用刀子將中間的星星果核取出。使用「Star Cut」，切法，唯一不吃的部分為中間的果核，且每一塊蘋果皮的表面積相比果肉面積較小，即便帶有蘋果皮也更容易食用，尤其是咀嚼能力較弱的小孩跟老年人，可以輕鬆食用帶皮蘋果；若是採用台灣常見的蘋果去皮並切成楔形，切法容易浪費更多的果肉，且浪費富含營養的蘋果皮。根據《NOWnews》過去報導指出，蘋果皮的營養價值比果肉更高 2-6 倍，因為蘋果皮中含豐富的酚類物質、黃酮類等生物活性物質，有很高的抗氧化力。青森縣蘋果對策協會對比帶皮蘋果和不含皮蘋果的成分比較，每100g可食用的蘋果，帶皮比不含皮的蘋果多了4倍的維生素E。