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▲男星Tong的經紀公司「BE ON CLOUD」社長承認兩人互相為特別的人。（圖／Krisda Witthayakhajorndet IG）

泰國現象級BL劇《黑幫少爺愛上我》2022年播出後，迅速掀起全球追劇熱潮，來台見面會門票瞬間售罄。劇中飾演黑幫大少「天坤」的男星 Tong， 近日在所屬經紀公司「BE ON CLOUD」（BOC）社長 Pond 發表的影片中，首次鬆口承認身邊已有「特別的人」，對象正是同劇男星 Pong。BOC 社長 Pond（Krisda Witthayakhajorndet）於昨（3）日在社群平台上傳一段影片，影片中，Tong 和 Pong 互相表達了彼此是「特別的人」。Pond 隨後在貼文中提到，這段影片解開了眾人心中的疑惑，他形容「『特別』這個詞充滿幸福，讓人不禁微笑，很開心看到這份特別在你們之間綻放」。他也祝福兩人能一直成為彼此心中的「特別之人」。根據泰國網友解讀，雖然 Tong 與 Pong 尚未正式發表聲明，但影片中兩人表達了對彼此的特別情感，加上經紀公司老闆公開支持，讓粉絲視為公司認證的戀情。而值得一提的是，兩人在《黑幫少爺愛上我》中並非情侶組合，劇外長久以來的好關係更讓人關注。隨著泰國於6月通過《婚姻平權法案》，並由泰王瓦吉拉隆功在9月正式簽署生效，泰國成為東南亞首個承認同性婚姻的國家。此政策通過後，越來越多泰國男星勇敢認愛，Tong 也大方坦言有了「特別的人」，展現對感情更加開放的態度，讓粉絲充滿祝福。