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▲彭佳慧（中）昨晚也到場追星，並在臉書分享過去曾與劉德華合唱歌曲的緣分。（圖／彭佳慧臉書）

▲彭佳慧寫下演唱會心得，讚嘆劉德華未因年齡而限制表演，讓同是歌手的她格外有所感觸。（圖／彭佳慧臉書）

天王劉德華（華仔）「今天…is the Day」巡迴演唱會昨（3）日來到最終場，大批歌迷都前往朝聖，其中不乏多位名人、明星，連金曲歌后彭佳慧也趕在最後1天到場追星，深夜她在臉書分享27年前曾與劉德華合作歌曲的經歷，不過當時卻因錄音當天沒化妝且穿著樸素而遭到老闆痛罵。彭佳慧在臉書回憶道，1997年她被唱片公司安排與當時已是超級天王的劉德華合唱〈願牽你的手〉，並會收錄在劉德華的專輯裡。當天彭佳慧進了光復南路「節奏錄音室」錄製，然而老闆一看到她，便立刻示意她到外面聊聊，「我當場被罵到幾乎哭出來，原因是我沒化妝、沒有好好打扮、穿的像在家裡、我不夠重視這件事」。時隔多年，彭佳慧在貼文中吐露委屈，坦言其實她當天有化妝只是不明顯，再加上當時也沒錢買漂亮衣服，因此才會被對方誤解，最後她還幽默向老闆喊話：「我現在連下樓到垃圾都有化妝了。」如今坐在台下聽劉德華演唱會，彭佳慧讚嘆表示：「我看到了1個歌手完全沒有因為年齡而限制了他的表演，同是歌手的我清楚知道在台上能夠自在演出背後要付出多少代價、要身體多健康、要家人多支持、要多少時間的努力累積、時時刻刻的自律、時時刻刻的準備好才能繼續成為今天的超級巨星『劉德華』。」文末彭佳慧表示，自己與全場1萬多名粉絲一起吶喊「劉德華、我愛你」，並永遠驕傲自己曾與劉德華合唱：「只要華仔還在唱，我再也不敢喊累了！」