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檢方偵辦京華城案，對於特定媒體不斷報導相關案情，尤其日前民眾黨主席柯文哲延押確定，讓民眾黨怒批台北地檢署檢察官，根本是「偵查大公開」。而在今天上午國民黨立委吳宗憲，他也是立院司法法制委員會召委，今（4）日安排考察台北地檢署的「偵查不公開」情況，和民眾黨立委張啟楷，一起到台北地檢署考察，不過民眾黨立法院黨團總召黃國昌，雖然沒有參加考察行程，但11時加入座談會。將近11時36分，黃國昌結束座談會離開後，準備離開，媒體提問今日考察想法，他表示請媒體靜待台北地檢署新聞稿，不願意多做說明，但是媒體進一步詢問，黃國昌說，「對於記者為什麼可以跑到檢察官辦公室這件事情，（北檢）到今天才說不應該」、「那不應該以後呢」、「不應該以後沒有任何法律效果」、「就等看今天法務部他們檢討的結果」，就快步離開，要回立法院繼續質詢。民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，偵查不公開淪為偵查亂公開，嚴重衝擊台灣司法的公信力，按照民進黨的邏輯，他們可以透過臉書發文，幫忙台北地檢署發聲洗地，自我化身北檢發言人，對於檢方沒有做到的事情，立法院不能安排考察進行監督。黃國昌認為，針對偵查不公開的亂象，司法及法制委員會有安排專案報告，當時也有不同的立委上台質詢，吳宗憲行使召委的職權安排考察，「我不知道民進黨在反對什麼」，難道他們可以幫台北地檢署發言洗地，立法院卻不能監督偵查亂公開的亂象？