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行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯公司董事長，台灣金聯將於本週三召開董事會改選董事長。不過，即將卸任的現任董事長施俊吉今（4）日召開記者會表示，「我的任期還有2年，現在把我換下來，沒有告訴我原因」，他更合理懷疑自己是擋人財路，更擔心雲林北港工業區（原萬有紙廠）這個國家資產，未來會被賤賣。不過，由於今日記者會，他並沒有告訴財政部，他也不忘向財政部、府院喊話「希望之後不要羅織我的罪名！」施俊吉說，原萬有紙廠債權錯綜複雜，台灣金聯自2005年購入部分債權後，陸續購入其他債權，使擔保品得以共同拍賣，以此取得物權。其後陸續整合購入夾雜於廠區內之他人土地，方使產權完整。廠區荒廢10餘年早已成為地方毒瘤，為改善環境，台灣金聯花費鉅資運離債務人遺留之1.5萬噸塑料廢紙渣、拆除66棟頹敗的廠房及78公尺高的巨大煙囪，此案歷經18年鍥而不捨的努力使廠區重生，可再供開發利用。他更指出，台灣金聯在2023年10月17日第一次公開標售，公告底價33.8億元，估價由公司及外部估價師分別辦理，剔除最高及最低估值，採中間2個估值平均，底價金額合理，標售資訊並刊登於全國性報紙。惟標售期間適逢大選，時任立委的蘇治芬、也是現任民進黨中常委，為選舉造勢集結民眾召開「協調會」，發表此案甲種工業區開發恐造成環境汙染的言論，當眾要求本案於變更為乙種工業區前停止標售，當時雖有多組產業界客戶具投標意願，但因選民不理性反應引起媒體報導，加上地方勢力不斷干擾，原擬投標之企業退卻，最終未投標。台灣金聯再於今年7月12日調整標售策略，辦理第二次公開標售，改採工業、住宅區土地可合併或分別投標方式，提供更彈性的投標選擇。最終雖有1組投標人，但其投標出價13.08億元，金額嚴重偏離市場行情每坪僅2.88萬元，甚至低於此案成本，而流標。施俊吉表示，此案標售雖未順利脫標，但台灣金聯仍持續採多元管道持續向產業界行銷，但從環境清理期間迄今，地方勢力及不理性居民即不斷阻撓，使原擬進駐的業者心生疑慮與畏懼。施俊吉強調，台灣金聯是國家的公司，資產處分獲利繳庫，為保護國家物業價值，絕不容許有心人士利用各種手段企圖壓低售價從中牟取私利，即便明天之後，他就不在台灣金聯，但台灣金聯仍將適時釋出本工業區土地，供產業生產使用。不過，對於自己被撤換，施俊吉說，是在上周一（10/25）接到財政部次長阮清華電話通知才知道，上上周（10/28）財政部已發出公文給合庫，撤換他的合庫法人代表，由於他擔任行政院副院長期間，在也跟阮清華很熟， 只問了「原因是什麼？我還有2年任期」，但阮清華也沒說出道理，什麼原因，沒有再為難人家，公股董座調動不是財政部能決定，要行政院以上的人才能決定，而他也不認識新任董事長呂政璋。雖然施俊吉已69歲，但他說，「公股比我大還被延任的很多，若說我太老我不服」，只是不服歸不服，施俊吉表示，即便總統賴清德擔任行政院長時，他就是副院長，現任行政院長卓榮泰跟他也很熟，只是他接獲被撤換通知後，沒再做任何事，也沒再問行政院，跟總統府接觸，「我從不是走後門的人」，但至今仍不知為何他要下台，因此，施俊吉合理懷疑自己擋人財路，擔心「雲林北港工業土地」這塊土地、即國家資產被賤賣。