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▲ 有網友表示，更新到iOS 18.1之後，手機會發出「歐吼」的聲音，經查是foodpanda app傳出的通知，官方解釋其實是發出「pau pau」的聲音，為吉祥物胖胖達英文名字。（圖／官方提供）

▲如果覺得官方的通知干擾，先不用刪掉 App，直接關閉該 App 的通知即可。（圖／翻攝官網）

蘋果上週釋出最新作業系統 iOS 18.1，不少人搶先更新，不料 PTT 上卻有網友發文抱怨，用 iPhone 15 Pro Max 升級 iOS 18.1 後，會不定時發出「歐吼」的聲音，加上聲音出現的頻率很低，一天會出現 1-2 次，偶爾還會在半夜發出，覺得有點嚇人，因此上網 PO 文，不確定是 iOS 更新的問題，還是手機中毒了。有人就揪出聲音應該是來自 foodpanda 改版後的聲音。iOS 18.1 在 10 月底釋出正式版，加入了通話錄音，如果手機切換到英文版還可以體驗 Apple Intelligence，中文版則預計明年 4 月上線。但近期在 PTT 的 iOS 版上就有網友更新後手機卻出現色色的「歐吼」聲音，讓網友大感困擾。網友在文中提到，前些時候把手上的 iPhone 15 Pro Max 升級到 iOS 18.1，升級後卻發現手機不定時會發出一個類似「歐吼」的聲音，每次在聽見這個「歐吼」聲音時去檢查，都沒有發現任何訊息，加上聲音出現的頻率很低，一天大概 1-2 次，但是偶爾會在半夜突然出現，感覺有時候會有點嚇人，擔心手機中毒，於是上網發問。該文一出就歪樓了，「好色的手機」、「為什麼你的手機比較好玩？我的沒有」，有人提到「知道原 PO 很煩惱，但看描述和回文忍不住笑出來 XD」。大歪樓的回文裡，有民眾揪出問題點，原來有點色色的聲音可能是「foodpanda App 的通知」，網友提到「認真不鬧，是熊貓外送 App 的聲音，前陣子改版，差點被嚇死，整天嘔齁」，還有人「開會手機忘記調成震動，手機歐吼出來超尷尬」。如果覺得官方的通知干擾，先不用刪掉 App，直接關閉該 App 的通知即可。iPhone 關閉特定應用程式的通知聲音路徑為：「設定」> 滑動頁面底部「App」> 尋找想要關閉的 App > 「通知」> 「聲音」滑到關閉即可。