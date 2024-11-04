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▲高虹安今日出庭，高院門口早已聚集不少民眾，有支持者到場聲援狂喊「綠色迫害」，而台灣國則在另一邊狂喊「重判高虹安」，看到支持者高喊加油，高虹安也上前和民眾握手致意。（圖／記者吳翊緁攝）

停職中的新竹市長高虹安，被控於立法委員任內詐領助理費，一審認定詐領11萬餘元，被重判7年4月，不法所得沒收。不過高虹安和檢方都提起上訴，今（4）日高等法院上午9點30分首度開庭。高虹安身穿一襲水藍色洋裝，提早約10分鐘抵達高院，面對媒體詢問「對司法有沒有信心？」面帶笑容回「謝謝、辛苦」，隨後快步走進法院。庭訊大約進行20分鐘就結束，高虹安和律師以書面呈報上訴理由，其中寫到她這一生都不會忘記7月26日這一天，更強調沒有貪污的動機和行為，「我一心只想當好立委」，如果真的要貪污，何必找這麼多助理記帳，豈不更容易外洩。另外她也提出，一審判決認定她貪污的錢不到12萬，實際上她付出的助理費用卻多達32萬餘元，根本不符合比例原則，希望法官駁回檢方上訴，判她無罪。高虹安委任律師表示，庭後將陳報除原本要聲請傳喚的8名證人之外其他人。法官也出了一題，要求檢、辯雙方陳述意見，即立法院組織法第32條、地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例第6條，針對2條款間的關係進行陳述。也請高虹安陳述實務面執行上的不同。根據一審判決，法官認定高虹安自2020年2月1日起，至2022年12月25日止，明知立法院編列的公費助理補助費，包括酬金和加班費，都由立院直接撥入各公費助理個人銀行帳戶，並非立委薪資一部分，也非對立委個人的實質補貼，卻在聘用行政主任「小兔」黃惠玟、公關主任「公衛文」王郁文、辦公室主任陳奐宇等人後，低薪高報，共詐得12萬12萬3128助理費用。刑度部分，高虹安被判刑7年4月；陳奐宇判刑1年、緩刑4年；黃惠玟判刑2年、緩刑5年；王郁文判刑2年、緩刑5年；3人皆被褫奪公權1、2年，僅法務主任陳昱愷無罪。高院二審今天首度開庭，庭訊9點半開始，同時也再度傳喚高虹安與4名助理出庭說明。根據高院排定訊問被告順序，上午9時30分為高虹安，9時50分為陳奐宇、黃惠玟，10時10分傳陳昱愷、王郁文。高虹安和助理王郁文先後到達高院，高虹安經過20分鐘訊問後，即換4名助理，陸續庭訊。