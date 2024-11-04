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▲高院二審高虹安涉詐領助理費案，綽號「小兔」的前行政主任黃惠玟出庭。（圖／記者吳翊緁攝）

高等法院今（4）日開庭審理新竹市長高虹安，涉詐國會助理費案，因而捲入的前助理台大「公衛文」王郁文，一審仍被認定貪污所得466元，判刑2年、緩刑5年，但她堅不認罪。今日也被傳喚到庭訊問，結束後她步出高等法院受訪時表示，「為了名聲會繼續試試看，相信司法有機會還她公道。」戴口罩低調出庭的王郁文，庭訊結束後，離開高等法院時，不同「前老闆」高虹安離開時，不接受採訪，她反而大方接受媒體訪問。王郁文一開始被問到一審判決時，她嘆了一口氣，無奈表示「我不知道大家對466塊被判兩年，會怎麼想」，「但是家人也希望她能為了自己的名聲繼續上訴試試看，相信台灣司法，有機會可以還我一個公道。」有媒體問到是否有被追殺的感覺時，王郁文說「網路上有些言論看了會難過，但是支持者和親友給她很多溫暖，有大家支持會好好活下去。」另外記者也詢問她是否與高虹安聯繫，王郁文連忙回說沒有，說因為她目前仍是10萬元交保的身分，被告間不能串供、滅證，所以不能聯繫，雖然不知道高虹安目前在做什麼，但有聽說她非常低調，最後她表示今天風和日麗，心情也不錯，結束訪問離開。高虹安涉詐助理費案，除了前公關主任王郁文涉案外，還有前行政主任黃惠玟、辦公室主任陳奐宇法務主任陳昱愷，其中僅有陳昱愷獲判無罪。不過今天４名助理，全都紛紛低調出庭，沒有人缺席。