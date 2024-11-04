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▲街頭表演藝術家莊維安上傳當時尼克星干擾表演的影片。（圖／莊維安 Threads）

▲YouTuber 尼克星親自回應，表示自己沒有惡意，只想一起 have fun。（圖／尼克星 Threads）

YouTuber「尼克星拳擊」在網路上擁有高人氣，近日卻因街頭互動引發爭議。一位在信義區表演的倒立肢體藝術家在2日發文控訴，稱尼克星在其表演時持續挑釁，干擾了其他觀眾的觀賞體驗。該表演者表示，當天表演已經面臨強風和地面不平等挑戰，防止意外發生的壓力已比平常加倍，而尼克星的行為更令他感到不安。不過尼克星也隨即在留言區親自道歉，表示自己並沒有要挑釁的意思。這位表演者在社群平台詳細描述當時的騷擾經過，並分享現場影片。影片中可聽到尼克星不斷喊話挑釁，影響表演專注度。網友留言認出這位男子為尼克星，引發熱議。表演者也補充表示，因倒立等動作需要高度集中，而當天持續挑釁讓他倍感壓力。事件曝光後，尼克星隨即在影片下留言道歉，稱自己當時「只是想和他一起 have fun」，無意騷擾。他還表示，表演結束後他是場內鼓掌最熱烈的觀眾，但若對方感到不悅，「I’m sorry，真的沒惡意」。此外，尼克星表示當時因沒帶現金，否則願意支持該表演者。然而有目擊者指出，當時尼克星多次試圖進入表演者的安全線，並大聲干擾表演，讓部分觀眾不滿離場。目擊者表示，「看似玩笑，但若導致意外就是悲劇。」