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▲梁赫群說自己一度胖到88公斤，目前減肥成功，體重來到78公斤。（圖 ／梁赫群臉書）

▲梁赫群（右）常自稱是「台灣孔劉」，想不到真的被官方找去拍對比照，幫孔劉（左）做宣傳。（圖／寧靜海劇照、梁赫群臉書）

▲梁赫群（右圖左）也模仿過趙寅成（左圖左），反串說自己拍的是《不能》。（圖／梁赫群臉書）

52歲男星梁赫群今（4）日出席代言活動，透露自己瘦身成功，在3個月內減了10公斤體重，目前是78公斤，更貼近他「台灣孔劉」的形象。梁赫群也自爆，他今年初體檢時發現糞便有潛血反應，立刻到大醫院檢查；事後發現胃部長了2顆瘜肉，還有內痔，好在瘜肉被醫師在照大腸鏡時當場切除，痔瘡也已無大礙，只是虛驚一場。梁赫群代言瘦身產品，今日出席活動宣布減肥成功的好消息，更說太太也一起瘦了，自己減肥的方法就是晚上盡量不要吃東西，真的餓到受不了的話，他會咬口香糖轉移注意力。梁赫群也公開自己的身體檢查結果，他說年初時因為一次免費健檢，意外發現糞便有潛血反應。他不敢大意立刻到醫院照胃鏡、大腸鏡檢查，結果發現不僅有內痔，胃裡還長了2顆小瘜肉。好在當下醫師就幫他把瘜肉切除了，經過治療目前身體已無大礙。而梁赫群經常以「台灣孔劉」自居，之前他也分享過，自己在疫情時曾收到Netflix官方來電，他開玩笑說當時還以為是要被提告了，後來才知道是Netflix官方請他幫忙宣傳孔劉的新劇《寧靜海》，還幫梁赫群拍了穿太空裝的照片跟孔劉作對比。後來韓國男神趙寅成主演的電視劇《Moving 異能》上檔，梁赫群說自己又被找去宣傳，笑說：「他拍了一部片叫異能，我就拍不能」，他更自豪喊道：「韓國滿街都是我照片」，這次接下瘦身產品廣告，也替他進帳7位數收入，讓梁赫群樂翻了。