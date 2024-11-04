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立院內政委員會今（4）日邀請中選會主委李進勇進行業務報告並備詢，民眾黨立委黃國昌問及網紅「愛莉莎莎」等21人質疑做票最後不起訴處分，而中選會卻一句道歉都沒有，且中選會坦承選務有疏失，這些人提出質疑卻被送辦，歷經司法程序與痛苦，而中選會的立場就是「剛好而已」，作為中選會主委連說一聲「歹勢」的格局都沒有。李進勇則回應，對於國家社會法益受到侵害，大家要共同面對，「問題不在我要不要表示歉意」。對於網紅「愛莉莎莎」等21人質疑做票最後不起訴處分，李進勇表示，對於司法機關的決定於予尊重，但也深感遺憾，認為選舉是一個非常重要民主國家重要工程，成敗攸關民主進程，意思是任何國民對於牽涉到國家社會重大法益，選舉公正性是重大法益，要挑戰時應該要賦予更重大的義務，而這些人沒有盡到義務感到遺憾。黃國昌則說，在不起訴書中中選會告訴代理人承認有選務疏失，確實有未依規定進行開票作業情形，而中選會卻把21人推到檢察官那邊，歷經司法程序與痛苦，歷經勞力、時間與費用的浪費，中選會主委沒有話要講？難道意思是21人被移送剛好而已？黃國昌提到，被告轉貼影片做出評論，而影片未經變造與剪輯，若今天有人偽造影片污衊選務同仁，那大家一定共同譴責，但影片沒有被偽造且中選承認選務有問題，難道作為中選會主委連說一聲「歹勢」的格局都沒有？李進勇則回應，對於國家社會法益受到侵害，大家要共同面對，「問題不在我要不要表示歉意」。