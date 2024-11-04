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美國總統大選結果即將出爐，不少投資人關心市場氣氛波動，透過ETF打造滾動配息計畫。兆豐投信旗下有3檔ETF，包含兆豐電子高息等權（00943）、兆豐永續高息等權（00932）、兆豐藍籌 30（00690）將在11/19除息，年化配息率有9到12%，最後買進日皆為11/18，想參與配息的投資人可在這天前買進，收益分配發放日在12/6。根據兆豐投信官網公告，採月月配的00943預估配發金額0.15元，若以1日收盤價15元計算，單次配息率為1%、年化配息率12%。季配型00932預估配0.52元，以1日收盤價16.69元計算，年化配息率為12.4%。00960則將配息0.8元，1日收盤價34.8元計算，年化配息率9.1%。兆豐投信表示，00943、00932、00690等3檔ETF各有等權重題材、永續產業題材、藍籌股題材等議題。除息交易日皆為11/19，最後買進日為11/18，可望提供投資人不同需求的理財規劃。同時，兆豐投信指出，兆豐電子高息等權受惠於 AI 產業供應鏈的趨勢效應，擴大至電腦週邊高階應用需求、封測及光電設備等，加上美、中科技戰持續升級，全球半導體產業興起專利戰，半導體主流題材仍為產業推動力，有望推動下一波科技股漲幅浪潮。兆豐投信提醒，投資選擇ETF時，留意配息率與追蹤指數殖利率之間的差異外，亦須關注ETF公布配息率後，關於股息稀釋可能性的市場現象，建議將相關條件納入投資評估依據。