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▲柯震東在IG限動上發文，表示自己將返台就醫。（圖／柯震東 IG）

▲柯震東還PO出疑似抽了3管血的照片，讓許多粉絲為他擔心。（圖／柯震東IG）

剛榮獲金鐘獎迷你影集最佳男配角獎的柯震東，昨（3）日突然在社群平台分享消息，透露自己改動班機行程，急著從國外趕回台灣就醫，引發粉絲震驚與關心。柯震東的經紀人則在今日稍早澄清只是輕微感冒，並無大礙，讓粉絲稍感安心。柯震東昨日於 IG 限時動態上傳了一段機艙內短片，透露「這次改班機不是因為睡過頭，而是為了趕回台灣看醫生」。他更在動態中曬出三管採血樣本，粉絲見狀頓時擔憂不已，若只是小病，為何需要抽血檢查？更何況一次抽了三管，看起來要做詳細檢查，令粉絲焦慮不安。據《ETtoday星光雲》報導，柯震東的經紀人表示：「感謝大家關心，其實只是感冒，並不嚴重。」而經紀人親自回應也讓粉絲放心不少，網友們也紛紛湧入柯震東IG，留言中叮囑注意身體健康，期盼他早日康復。