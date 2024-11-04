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▲在台灣大賽結束後，有眼尖網友發現，中信兄弟明星外野手「詹欸」詹子賢在個人社群媒體上，把原先的中信兄弟標籤給移除，當時就引發外界遐想。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒日前公布自由球員名單，中信兄弟共有5名球員符合自由球員資格，其中外野手詹子賢確定將行使自由球員（FA）權利，正式投入自由市場，預料將掀起一波搶人大戰。今（4）日聯盟也發出正式公告，表示詹子賢選手將行使自由球員權利，據了解，多支球隊將他列入補強名單。由於同隊年輕好手曾頌恩、宋晟睿出賽數上升，詹子賢上場空間受到擠壓。本季僅出賽94場，打擊三圍.255/.338/.331，攻擊指數（OPS）為.669，僅擊出1支全壘打，寫生涯新低，且28分打點也是繼2016年以來新低。根據中職規定，A級球員全額轉隊費為年薪的125%轉隊費，或年薪75%加上25人名單外的球員作為補償，而B級球員的轉隊費為年薪的75%。中信兄弟共有5人符合自由球員資格，其中詹子賢、陳子豪和許基宏被列為A級球員。【聯盟公告】中信兄弟詹子賢選手行使自由球員權利。