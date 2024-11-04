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數位發展部數位產業署主辦的「2024 ITSPORT新現代五項科技運動會」全國總決賽於今(113)年10月27日分別在國立臺灣大學綜合體育館B1桌球室與新光三越高雄左營店，以南北兩地同步連線舉行。今年資格排名賽自7月3日展開，歷時超過3個月，串聯全國10個縣市的衛星館及大專院校，吸引超過20萬人次參與，集結全臺近2,800名選手及115組隊伍共同競逐榮耀。數位發展部黃彥男部長表示，「新現代五項科技運動會」是科技與運動的結合，為運動模式帶來全新變革，讓各年齡層都可參與，參賽者突破時間與空間限制，透過實地體驗，感受科技運動的魅力，並助益業者透過參賽反饋進行產品優化，提升產品在市場中的競爭力，促進全民健康運動，展現臺灣在科技運動應用上的領先實力及科技運動的廣大潛力。今年競賽延續去年，展現「反應力」、「肌耐力」、「爆發力」、「協調力」和「專注力」等體適能五大核心概念，分別與五家臺灣科技運動開發業者合作，包括：世大福智科技股份有限公司－WhizToys 極限跳房子、宇康醫電股份有限公司－uGym Canoeing 輕艇激流、金展創意有限公司－Metapunch 元宇宙拳擊、神寶醫資股份有限公司－Lightning Run 炫光跑酷、睿至股份有限公司－Crazy Shooters VR瘋狂射手（依筆畫排列）。本次全國總決賽除了團體一般組和親子組的賽制外，也保留去年廣受好評的「超人挑戰賽」，由全臺大專院校的五力單項冠軍挑戰團體賽一般組冠軍，爭奪加碼獎金，增添比賽刺激感。參與活動體驗年齡範圍從5歲至87歲，更有58位55歲以上的樂活選手，勇闖全國決賽。另外，今年特別新增「計分個人賽(大專組)」，將科技運動推廣至校園，吸引更多年輕世代參與，除強化學生對科技運動的認識，也培養未來科技運動人才。團體賽一般組冠軍由來自北區的「Teampower」奪得，而親子組冠軍則由北區的「揪愛一起動」獲得，各抱回3萬元團體獎金。至於超人挑戰賽，最終分別由「AAA」、「Shanlin123」、「Jack」、「累累病人」、「靚靚」，在「肌耐力」、「協調力」、「爆發力」、「反應力」、「專注力」項目中奪得優勝，也為2024 ITSPORT新現代五項科技運動會劃下完美句點。