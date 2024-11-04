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全球UV光固化材料前5大製造商之一的國精化學，在高雄市永安產業園區經營超過20年，決定超前部署擴大產能，宣布將投資超過20億元於台南產業園區新建安南廠，預計於明年第1季正式啟用，不僅將創造超過100個就業機會，年產值更有望增加50億元。經濟部產業園區管理局表示，國精化學自1978年成立以來，生產不飽和聚酯樹脂。現今位址於高雄市岡山區的永安工業區，主力生產UV光固化材料。UV光固化材料是一種對環境友善，符合「環保化學」科學材料，應用範圍從紙張、木器、塑膠、金屬到電子、光學等高端用途。國精化學從80年代著力於船用樹脂，相繼通過中國、韓國、日本之船用樹脂認證，並開始生產酸樹脂及胺基樹脂；90年代生產呋喃樹脂、補土樹脂，與瑞典BECKER合作無油性塗料用樹脂。其旗下品牌「QUALIPOLY」和「Qualicure」的UV光固化材料，已行銷至超過40個國家和地區，包括亞洲多國、美洲、歐洲、非洲等地，成為全球前5大光固化材料製造商。國精化學更專注於各項產品的研發創新來因應多變的市場，不僅向經濟部申請技術輔導計畫，更在永安廠成立研發中心，與工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、高雄科技大學、正修科技大學等單位合作，希望透過創新的產品與解決方案，成為全球市場中的台灣之光。展望未來，國精化學計劃繼續深化產學合作，並投入新技術開發以因應快速變化的市場需求。隨著新安南廠區的落成啟用，國精化學期望進一步帶動台灣上下游相關產業發展，為區域經濟創造更大的附加價值。