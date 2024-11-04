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美國總統大選進入倒數，台股今（4）日開高震盪，終場開高走高站上5日均線22938點，以22965點、大漲185點作收，漲幅0.81%，成交量3117億元，較前一個交易日量縮，顯示美國大選倒數時刻，市場觀望氣氛濃厚。電子權值股表現強勁，台積電上漲15元，以1040元作收，漲幅1.46%。聯發科上漲5元以1295元作收、漲幅0.4%。鴻海、廣達漲幅近3%，分別以214元、313.5元收。台達電則是開低後陷入震盪，稍早才轉為走強，最高漲到394元、上漲3.5元、漲幅0.89%。台股成交量前5名分別為復華台灣科技優息（00929）、鴻準、萬海、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50反1（00632R）。