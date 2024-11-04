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▲預售屋2024年1-8月總銷已贏過前三年全年銷售額，全年有望再創歷史新高。（圖／永慶房屋提供）

▲雖然今年1-8月預售屋買氣強勁，但房貸水位拉警報後，8月買氣已出現驟降。（圖／永慶房屋統計）

2024年預售房市在台灣經濟發展穩健、企業投資熱絡、以及低利環境持續的背景下，表現相當亮眼。雖然自今年8月起出現銀行不動產放款比重創新高，各大銀行緊縮房貸銀根，加上央行8月祭出「不動產減降令」，讓預售市場買氣明顯降溫，但是今年預售市場前8個月的表現，已經逼近2023年全年的數據，顯示今年前三季預售市況相當暢旺。內政部實價登錄數據顯示，2024年1-8月的預售住宅交易件數達到100,220件，對比去年同期的61,962件，增幅高達61.7%。在總銷金額上，2024年前8個月全台預售住宅總銷高達1.75兆元，較2023年同期的9,514億元，成長幅度高達84.2%。與2023年全年數據進行比較，2024年前8個月的交易件數，已經達到2023年全年的97.6%，差距不到2,500件。2024年前8個月的預售總銷金額高達1.75兆元，更已經超越2023年全年的1.6兆元。推估2024年預售市場的交易件數和總銷金額，都有望攀上近4年的新高紀錄。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2024年在台灣整體經濟景氣蓬勃、低利率持續的大環境下，帶動預售市場表現火熱。2024年1到7月，除2月碰上農曆年假外，其餘月份月月交易破萬件。總銷金額表現一樣亮眼，除1、2月外，今年3至7月總銷金額月月衝破2千億元，2024上半年的預售市場火熱程度可見一斑。但也是在如此激情的市況下，使得房貸逼近滿水位，各大銀行紛紛緊縮房貸，不僅貸款成數轉趨保守，房貸利率也隨之攀升。央行更在8月祭出「不動產減降令」，限制市場資金。也因此，2024年8月的預售市場在銀行緊縮房貸、以及央行「不動產減降令」的影響下，全台成交件數8597件，月減32.6%；總銷金額1503.5億元，較7月下滑33.7%。陳金萍表示，2024年暢旺的預售市況，也吸引了房市投機客進場炒作，造成房價不正常的飆漲。央行為了避免房市過熱導致泡沫危機、對抗市場投機炒作現象，因此在9月宣布「第七波選擇性信用管制」措施，緊縮市場資金、去槓桿化，扭轉民眾對於房價上漲的預期心理，9月以後的預售市場可能持續降溫。